تفاصيل جديدة تكشف عن مشاجرة نجل طارق العريان بسبب فتاة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أذاع برنامج “ET بالعربي” تسجيلاً صوتياً لياريتا جمال، صديقة الفنانة شيرين أبو العز، صاحبة واقعة مشاجرة عمر طارق العريان مع بعض الشباب اللبناني، حيث كشفت تفاصيل جديدة عن المشاجرة في لبنان، قالت فيه إن شيرين شاهدت عمر وهو يدخل المكان، فتوجهت نحوه لتسلم عليه، لكن الفتاة التي كانت برفقته سحبته للداخل، مما تسبب في الضيق لشيرين بسبب تواجد عدد من الأشخاص الذين يعرفونها، وتصادف أن طاولة شيرين وأصحابها كانت مجاورة لطاولة عمر.

وأضافت: “بدأت الفتاة التي كانت برفقته في عمل حركات استفزازية لشيرين، فتوجه شاب من الذين كانوا معها على الطاولة وطلب من الفتاة التوقف عن عمل هذه الاستفزازات بعد أن بدأت تلفت الأنظار إليهم”.

وتابعت: “وفي تلك اللحظة وصل عمر وبدأ يدفع الشاب وحدثت بينهما مشادة، وتدخل بعض الحاضرين لتهدئة الموقف، ليقوم عمر بإلقاء قطع الثلج على شيرين، التي غطت وجهها لكنها تعرضت لكدمات في مناطق متفرقة في جسمها وعمر وقف على “الدرابزين” ربما ليهرب أو ليسحب نفسه من المشكلة، وقفز فكسر رجله دون تدخل من أحد، وقاموا بالتواصل مع والده لحل المشكلة مع ابنه وتلك الفتاة، التي هددتهم باللجوء لأحد أصدقائها في لبنان”.

وأضافت أن الفتاة هي التي افتعلت المشكلة وأشعلت الموقف، وشيرين حالياً في حالة نفسية مدمرة، لأن هذا الموقف يحدث معها لأول مرة، وهم يفكرون في اصطحابها للمستشفى.