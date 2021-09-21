رانيا يوسف تطلّ بالأسود وتثير الجدل برسالة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت الفنانة رانيا يوسف نشر إحدى صورها من جلسة تصوير قديمة، وذلك على حسابها الخاص بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” ظهرت فيها بفستان أسود.

وعلقت رانيا على الصورة برسالة غامضة أثارت بها الجدل بن جمهورها، حيث كتبت قائلة: “لا يوجد شخص يستطيع أن ينير عتمتك.. أنت الوحيد القادر على ذلك”

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور ما بين معجب بالكلام وبين منتقد لها، ومن بين التعليقات علقت الفنانة كندة علوش بشكل كوميدي حيث كتبت: “والله قريتها ينير عمتك”.

من ناحية أخرى، تواصل رانيا يوسف حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل “الآنسة فرح”، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

كما تستعد حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل “المماليك” ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل “الحرامي”.

مسلسل “المماليك” بطولة بيومي فؤاد، نانسي صلاح، دوللي شاهين، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.