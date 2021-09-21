دينا تتحدث عن “نقابها” في “السيدة زينب”.. وهكذا تتعامل مع “السوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة المصرية، دينا حديث الجمهور، في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن نشرت لها عدة صور بالحجاب، ثم “النقاب”، وذلك عبر حسابها الرسمي “إنستغرام”.

وكشفت دينا، في تصريحات صحفية، عن سر ارتدائها الحجاب في الصور، وكيف تتعامل مع انتقادات “السوشيال ميديا”، وأعمالها الجديدة، وسر رشاقتها وجمالها، قائلة: “دي مجرد صور عجبتني من كواليس تصوير مسلسل (السيدة زينب)، وشاركت جمهوري فقط، ولم أقصد إثارة الجدل”.

وتابعت: “كتبت على الصور قريباً، وذلك يدل على أنه عمل”، موضحة: “أصل مافيش حد يتحجب وبيقول قريباً”.

وأضافت: “الحجاب فضل عظيم لم أصل إليه، ولكن أنا أحترم رأي كل واحد في الحياة، وبتمنى الناس تدعيلي بالحجاب”.

وأشارت: “مسلسل (السيدة زينب) ليس دينياً كما يعتقد البعض، لكن أحداثه تدور في حي السيدة زينب، وشخصيتي فيه مختلفة لذلك صنعت جدلاً كبيراً”.

وأكدت بشأن تعاملها مع المتابعين الذين ينتقدونها، قائلة: “أرد على انتقادات السوشيال ميديا بحدود، لأن كل شخص له احترامه ورأيه في الحدود المسموح بها”.

وأوضحت: “سر جمالي عدم وضعي مكياجاً ثقيلاً، لذلك أبدو جميلة وكأنني صغيرة في السن، وليس كما يدعي البعض بأنني خضعت لعمليات تجميل، وأحافظ على رشاقتي من خلال المتابعة مع دكتور تغذية”.

وقالت: “أحضر لفيلم (مثلث برمودا) مع الفنان مصطفى خاطر، والفيلم من إخراج طارق فؤاد”.