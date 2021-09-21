هايلي بيبر تدافع عن زوجها بعد شائعات إساءته معاملتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت عارضة الأزياء الأميركية، هايلي بيبر، للكثير من الشائعات المتعلقة بزواجها من المغني الكندي جاستين بيبر، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها وتضع حداً لهذه الأقاويل.

وظهرت هايلي بيبر (24 عاماً) مع المغنية الأميركية ديمي لوفاتو في حلقة بودكاست باسم 4D With Demi Lovato، لترد على الشائعات المنتشرة التي تٌفيد بسوء معاملة زوجها جاستن لها، وأنه يتعامل معها بشكل غير لطيف.

وقالت هايلي، خلال حديثها، إنه يجب أن تُعرف الحقيقة وراء كل شيء يحدث، وتابعت أن هناك الكثير من الأقاويل والقصص المتعلقة بزواجها من جاستن، لكن أسوأ هذه القصص هو أن زوجها غير لطيف معها ويسيء معاملتها.

ودافعت هايلي عن جاستين، قائلة إن هذه القصة خالية تماماً من الصحة، وإن زوجها عكس كل ما يقال عنه، مؤكدةً أنها تعتبر نفسها محظوظة للغاية لوجودها مع زوج يحترمها بشكل كبير، ويُشعرها بتميزها كل يوم وأكدت أن الأشخاص المقربين منهم يعرفون هذه الحقيقة جيداً.

وأكدت هايلي أنها و زوجها مهوسون ببعضهم بعضاً، وهم يقضيان الكثير من أوقات المرح والسعادة معاً.

وتابعت هايلي أن زواجها من جاستين وهو شخصية مشهورة يجعلها تتقبل أن يتحدثوا عنها بشكل غير صحيح ويطلقون الشائعات عنها، ولكن في بعض الأحيان عندما يتداولون الأمر على أنه حقيقة فهذا بالفعل يزعجها كثيراً ولا تتقبله.

وتواعد الزوجان هايلي وجاستين من عام 2015 إلى عام 2018، وتزوجا بشكل سري في محكمة بمدينة نيويورك، وبعد مرور عام من زواجهما، قررا إقامة حفل زفاف كبير لدعوة أصدقائهما وتبادلا العهود مجدداً، ودائماً يُصرح جاستين بأن هايلي أحدثت تغييراً كبيراً في حياته وساعدته على التحول لإنسان أفضل مما كان عليه في السابق.