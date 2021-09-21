نيكول سابا تحصد المزيد من النجاح.. “الجو حلو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية نيكول سابا في حصد نجاح أغنية “الجو حلو” التي طرحتها منذ فترة من كلمات شريف عبيد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل>

وحقق كليب أغنية “الجو حلو” ما يقارب 3 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناة نيكول سابا الرسمية في موقع “يوتيوب”.

واختارت نيكول سابا أن تكون في كليب “الجو حلو” خير سفيرة لجمال لبنان في فصل الصيف، إذ تم تصوير العمل في منطقة شكا في محافظة الشمال.

وتألقت نيكول في الكليب بإطلالات صيفية مليئة بالألوان والإيجابية، لتعطي صورة عن لبنان الجميل وصيفه الرائع بعيداً عما يمرّ به من أوضاع صعبة.

الجدير ذكره أن نيكول سابا فازت عن أغنية “الجور حلو”، مؤخرًا بجائزة “أفضل أغنية” ضمن فعاليات الدّورة 12 من مهرجان الفضائيات العربية في مصر.