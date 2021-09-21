نوال الزغبي بدون مكياج.. جمالها الطبيعي حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمتع النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، بملامح جمالية لا تختلف كثيراً عن صوتها المميز، ما جعلها إحدى أبرز النجمات على مستوى الوطن العربي، حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية.

ومؤخراً، فاجأت الفنانة اللبنانية جمهورها بإطلالة جديدة، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “حب نفسك”. وظهرت الزغبي في إطلالتها من منزلها دون مكياج، ما كشف عن جمال ملامحها الطبيعية.

وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع الإطلالة التي كشفت عنها نوال، مشيدين بجمال ملامحها الطبيعية.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا عملين مصورين من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، الأوّل كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، والثاني كليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.