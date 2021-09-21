كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - شارك الاعلامي مصطفى الاغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب على قناة “mbc”، مقطع فيديو طريف جمعه بزوجته الاعلامية مي الخطيب وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر مصطفى الاغا مع زوجته داخل السيارة وهما يتراقصان على انغام اغنية “شفت بعينيا” للفنان المصري حسام حبيب. وقال مصطفى الاغا بعد وصلة الرقص “احلى شي لما تكون زوجتك صديقتك وعدوتك” لترد مي الخطيب قائلة “وبتوش عندها نفس الوشة تبعك”. وكان مصطفى الاغا قد احتفل منذ ايام بعيد ميلاد زوجته حيث حرص على توجيه رسالة لها عبر حسابه على انستغرام حيث كتب: “كل عام وأنتِ تاج فوق الراس وكل عام وأنتِ زينة الحياة ولونها … والله يصبرك على تقلبات مزاجي وعصبيتي وصعوبة حياتي”. وتابع “شكراً لوجودك وصبرك وعقلك وطيب اخلاقك وأصلك #مي_الخطيب 16/09”. #مي_الخطيب 16/09”. .

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الاغا وزوجته في فيديو طريف: “احلى شي لما تكون زوجتك عندها نفس الوشة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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