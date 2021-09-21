شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جاستين بيبر تدافع عنه ضد اتهامات إساءته لها.. اعرف قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الحياة إلى طبيعتها مؤخرًا بين الثنائى جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين وفقًا لما أكده موقع ديلى ميل مؤخرًا بعدما ظهرا معًا اثناء تناولهما وجبة العشاء فى الولايات المتحدة، وذلك بعدما حرصت هايلى بالدوين على نفى كل الشائعات التي ربطت بينهما وزعمت تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها حيث كشفت خلال تصريحات عن عدم وجود أية أساس من الصحة لتلك الأخبار.

وأضافت هايلى بالدوين قائلة: "أنا محظوظة حقًا لأقول إنني مع شخص يحترمني للغاية، والذي يجعلنى أشعر بأنني مميزة كل يوم".



هايلى وجاستين بيبر