”الخليج 365” يفوز بجائزة أفضل موقع إخبارى لعام 2021 بمهرجان الفضائيات العربية

القاهرة - سامية سيد - فاز موقع ”الخليج 365” بجائزة أفضل موقع إخبارى لعام 2021 فى مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ12، لتميزه فى نقل الأخبار بشكل سريع وفى منتهى الدقة، وتسلم الجائزة الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن بالموقع والجريدة.

وشهد المهرجان توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12 برئاسة الإعلامى أحمد عليوة، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى وروجينا.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.