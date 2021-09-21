شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة للمكياج المسرحى بفعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام على هامش الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبل ورشة للمكياج المسرحي والتنكر الماكيير إسلام عباس.

وتتضمن الورشة جوانب نظرية حول أساسيات فن المكياج والمؤثرات الخاصة في المسرح والسينما والدراما بشكل عام، ثم جوانب أخرى عملية بتدريب المشاركين علي وضع الماكياج ورسمه علي الوجه، وتستمر الورشة لمدة أربعة أيام، تبدأ من يوم 4 أكتوبر حتى 7 أكتوبر، وتبدأ المحاضرات في تمام الثانية ظهرًا، وتستمر حتى الخامسة عصرًا يوميًا بقاعة للتدريب بالمجلس الأعلى للثقافة .

إسلام عباس، الشهير بماكيير النجوم، من أشهر خبراء فن الماكياج، وقدم خلال مسيرته كماكيير العديد من الأعمال منها مسرحية "المتفائل" للنجم سامح حسين والفنانة سهر الصايغ، وشارك بفيلم "شهر عسل"، وشارك في برنامج الزفة كماكيير، ومن أبرز مشاركاته مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" للزعيم عادل إمام، ومسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.

ومن المقرر أن يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل الدورة الرابعة عشر، في مؤتمر صحفي يقام يوم الأربعاء 22 سبتمبر الحالي، في تمام الساعة الخامسة مساء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والفنان أشرف عبد الغفور، أعضاء اللجنة.