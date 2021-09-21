شكرا لقرائتكم خبر عن ساموزين يطرح أحدث أغانيه بتوقيع المالكى وإسلام زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم ساموزين في أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن من كلمات أحمد المالكى، وتوزيع وألحان إسلام زكى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتم الانتهاء تمامًا من تسجيلها وتوزيعها.

وكان النجم سامو زين طرح كليب "حبيتو" وهى الأغنية التى طرحها فى عيد الحب الماضى ولكنها كانت أغنية سنجل، وهى من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

على جانب آخر، يضع سامو زين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.

وطرح المطرب سامو زين مؤخرًا، أغنية بعنوان "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.