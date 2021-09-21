شكرا لقرائتكم خبر عن 103 ملايين دولار لـ فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie منذ أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie، إلى 103 ملايين و243 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرح العمل يوم 20 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل 13 مليونًا و148 ألف دولار في افتتاحية الفيلم بـ 3184 دارعرض أمريكية.

وانقسمت إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie بين 37 مليونًا و143 ألف دولار بـ شباك التذاكر في دور العرض الأمريكية، و66 مليونًا و100 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم PAW Patrol: The Movie حول عندما يصبح أكبر منافس لـ PAW Patrol ، الذى يدعى Mayor Humdinger، عمدة مدينة ويبدأ في إحداث الفوضى، يندفع Ryder ومجموعة الكلاب البطولية المفضلة لدى الجميع لمواجهة التحدي وجهاً لوجه، وذلك بينما يتعين على أحد الجراء مواجهة ماضيه في Adventure City، يجد الفريق المساعدة من حليف جديد، الكلب المحنك ليبرتي.

وبالتالي يقاتل PAW Patrol معًا، مسلحين بأدوات ومعدات جديدة ومثيرة، لإنقاذ مواطني Adventure City ومنع Mayor Humdinger من تدمير المدينة الصاخبة.

قام ببطولة يفيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie صوتيا كل من تايلر بيري، رون باردو، ويل بريسبان، كينجسلي مارشال، كيجان هيدلي، ايان ارميتاج، كالوم شونيكر، شايل سيمونز، ليلي بارتلام، كيم روبرتس، بول براونشتاين، مارساي مارتن.