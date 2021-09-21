رسالة بشرى لـ إلهام شاهين بعد تكريمها في أيام القاهرة للدراما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة بشرى، عن سعادتها بتكريمها مساء الأحد، في حفل أيام القاهرة للدراما العربية، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

ونشرت بشرى صورا عبر حسابها بموقع "إنستجرام" خلال التكريم، وعلّقت: "كانت ليلة جوائز جميلة وهادئة مع أشخاص جميلين.. عندما تلتقط صورة تأكد من التقاط لحظة حقيقية مع أناس حقيقيين يتمنون لك التوفيق وأن سعادتهم لنجاحك ليست وهمية.. شكرا لكِ إلهام شاهين على دعمك المستمر فأنتي نجمة حقيقية، وشكرا زوجي الداعم سالم هيكل".

ومنحت الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة للدراما العربية، الجوائز للعديد من النجوم الحاضرين الذين تم تكريمهم، وبينهم: حنان مطاوع، روجينا، هاني شاكر، حمادة هلال، درة، ماندو العدل، إنجي المقدم، أروى جودة وغيرهم.

وشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامي 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا ومنصات، وهي الأعمال التي اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز.

وتمثل الأعمال دول مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.