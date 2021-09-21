هكذا احتفلت عائشة بن أحمد بتكريمها في أيام القاهرة للدراما العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عن سعادتها بتكريمها مساء الأحد، في حفل أيام القاهرة للدراما العربية، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

ونشرت عائشة صورا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال تسلمها التكريم، وعلّقت: "شكرا مهرجان القاهرة للدراما العربية على تكريمي بجائزة أحسن ممثلة على دوري في مسلسل (الحرقة)، وجائزة أحسن ممثلة دور ثاني على دوري في مسلسل (لعبة نيوتن)".

ومنحت الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة للدراما العربية، الجوائز للعديد من النجوم الحاضرين الذين تم تكريمهم، وبينهم: حنان مطاوع، روجينا، بشرى، هاني شاكر، حمادة هلال، درة، ماندو العدل، إنجي المقدم، أروى جودة وغيرهم.

وشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامي 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا ومنصات، وهي الأعمال التي اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز.

وتمثل الأعمال دول مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.