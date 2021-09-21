مي عمر تستعرض إطلالتها بمهرجان الفضائيات العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استعرضت الفنانة مي عمر، إطلالتها بحفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته 12 المهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، والذي أقيم مساء السبت.

ونشرت مي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا لها قبل الظهور على السجادة الحمراء للمهرجان، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وحضر عدد كبير من الفنانين الحفل، وبينهم: أحمد زاهر وزوجته وبناته ليلى وملك ومنى، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، رنا رئيس، نرمين الفقي، هنا الزاهد، نسرين طافش، إلهام شاهين، عايدة رياض، مصطفى درويش، وروجينا وغيرهم.

وحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقي، أحمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.