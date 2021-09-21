محمد رمضان وشوق الهادي في وصلة رقص مثيرة للجدل.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 02:45 صباحاً - شاركت الفاشينيستا الكويتية شوق الهادي مقطع فيديو مع متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه برفقة الفنان المصري محمد رمضان من داخل أحد أماكن السهر.

محمد رمضان ظهر في الفيديو وهو يراقص شوق الهادي، واثناء ذلك وضع يده على ظهرها بينما كانت ترتدي الاخيرة ملابس وصفت بالمثيرة.

وقد انهالت التعليقات على الفيديو حيث جاء بعضها على الشكل التالي: “مش لمسة خاطئة ، لانو لو خاطئة كانت وقفته عند حده بس هيه فرحانه”.. وتابع آخر “شفيهم الفنانات اذ شافوا هالفنان انخبلوا اللي ترقص واللي تلصق فيه وتعطيه مجال يلمسها عادي خير مايحسبونه رجال”.. وجاء في تعليق أحدهم “فيديو مقزز كيف بتسمحله يحط ايدو هيك عليها ولبسها نو كومنت”.. واضاف آخر “إلى أين يا بنات يا مسلمااات الرخص؟”…. وكان هنالك تعليق “زوجته روحها حلوه والله او مش فارق معاها غير فلوسه”.

يذكر ان الفنانة الاماراتية / اليمنية بلقيس كانت تعرضت منذ فترة لانتقادات لاذعة بسبب وصلة رقص لها مع محمد رمضان على أنغام أغنية ثابت للنجم المصري.

وكانت بلقيس قد دافعت عن نفسها بعد هذه الانتقادات قائلة ان محمد رمضان “شخص كثير لطيف” وبأن تصرفها كان عفويا.