شكرا لقرائتكم خبر عن Queen gambit تقتنص 11جائزة إيمي بالرغم من أزمتها الأخيرة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أزمتها الأخيرة مع لاعبة الشطرنج الجورجية نونا جابرينداشفيلى، التى اتهمت فيه "نتفليكس" ومسلسلها Queen gambit بالتشهير وإضافة معلومات غير صحيحة لقصة المسلسل، إلا أن المسلسل نجح في حصد11 جائزة إيمي من أصل 18 ترشيحا هذا العام، في الحفل الأخير الذى أقيم أمس.

واقتنص المسلسل القصير الذى يعد أول سلسلة متدفقة تفوز بجائزة السلسلة المحدودة، 11 جائزة في الحفل الأخير الـ 73 من الإيمي، وذلك للإخراج والتصوير السينمائي والأزياء والسيناريو والمكياج، وأفضل صوت لمسلسل، بالإضافة إلى تصميم الإنتاج.

وفى تصريح نقلته صحيفة chess، للمنتج التنفيذي ويليام هوربيرج، قال: "الشيء الوحيد الذي لا يمكن لأي خوارزمية أن تتنبأ به ولا يمكن أن تصنعه أي ميزانية بمليارات الدولارات، هو الكلام الشفهي الذى تم سرده في حلقات المسلسل لحصد تلك الجوائز"، مضيفا: "هذه الجائزة للمشاهدين الذين أخبروا أصدقائهم بضرورة مشاهدة هذا العمل الدرامي".

يأتي هذا بعد أيام، من رفع النجمة الجورجية التى تبلغ من العمر 80 عاما، دعوة قضائية ضد نتفليكس اتهمت المنصة الأمريكية بالتشهير، بعدما سردت فى مسلسلها أنها لم تلعب مطلقا مع الرجال، حيث واجهت ما لا يقل عن 59 لاعبا، منهم 28 لاعبا فى مباراة واحدة تغلبت عليهم جميعا، وفقا لما نشرته الـBBC.