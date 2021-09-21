شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة لـ صاحبة السعادة: مشهد أغنية "على صوتك بالغنا" كان صعبا للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هانى سلامة، إن أصعب المشاهد التي لم ينسها على الاطلاق هو "ربطه في الكرسى" بفيلم "المصير" وأغنية "على صوتك بالغنا"، مشيرا إلى أن المخرج الراحل يوسف شاهين شرح له المشهد وقت التصوير، وأكد له أثناء الشرح أن تلك الفتاة التي يحبها سيراها آخر مرة، ولذلك طلب منه التركيز التام أثناء الشرح.

وأكد سلامة، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أنه أثناء الشرح وجد يوسف شاهين أننى جاهز أثناء الشرح وظهر على الاندماج والإحساس، فطل بصوت منخفض للغاية من مدير التصوير "محسن نصر" أن يصور تلك اللحظة في هدوء تام، ولذلك كان عبقرياً في كل تفاصيله.

وشارك هانى سلامة مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يُحبس فيه عدد من الأشخاص.

وشارك في بطولته كل من: درة، نجلاء بدر، محمد ثروت، سوسن بدر، أحمد بدير، وعدد كبير من الفنانين، إخراج ماندو العدل، سيناريو وحوار إسلام حافظ.