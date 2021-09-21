شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد وفريقه جيبسي يحييان حفلا غنائيا في شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب إدوارد وفريقه الغنائى جيبسى حفلاً غنائيًا كبيرًا في شرم الشيخ، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ورفع شعار كامل العدد، ويعد هذا الحفل الخامس له هذا الصيف، حيث أحيا عدة حفلات في الساحل الشمالي بعد عودته للغناء مرة أخرى، وإعادة إحياء فرقته الموسيقية من جديد، ويستعد الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل عدد من الأغانى الجديدة، لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان إدوارد قد أعرب عن سعادته بنجاح حفلاته الأخيرة فى منطقة الساحل الشمالى، وأضاف فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن هذه الحفلات أعادت بالذاكرة 23 عامًا، عندما كان يحيي مثل هذه الحفلات الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحفل أعطاه طاقة إيجابية جعلته هو وكل فرقته الموسيقية ألا يبتعدوا مرة أخرى عن الغناء ولن يجعل التمثيل يخطفه مرة أخرى، وحرص إدوارد على أن يوجه شكره إلى الجمهور الذى حرص على الحضور ووعدهم أن القادم سيكون أقوى، وأن هناك أغاني جديدة سيقوم الفريق بطرحها قريبًا.

فريق "جيبسى" بدأ فى التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "ليندا" "لايلو" التى تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.

وكان آخر مشاركات الفنان إدوارد التمثيلية خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيرى، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال.