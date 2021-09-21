شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة لـ صاحبة السعادة: كان نفسى أطلع "طيار" وترابيزة بلياردو غيرت حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هانى سلامة، إن هناك "ترابيزة بلياردو" كنت بلعب عليها في مصر الجديدة مع أصحابى، وخلال اللعب أحد المرات، جاء صديقى لى وقاللى "هانى تحب تعمل إعلانات"، وبالفعل رُحت لمكتب "الأهرام" وعملت التست وقالتلى صاحبة المكتب تحب "تمثل" قلت لها يا ريت.

وأكد سلامة، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أنه كان متخوفا في بداية التمثيل، خاصة أنه كان يرغب في أن يكون "طيار" لأنه يحب السفر للغاية، مشيرا إلى أن صاحبة المكتب أرسلته إلى مكتب "يوسف شاهين" وقابل وقتها الأستاذ رضوان الكاشف، وعملت بروفات لمدة أسبوع مع شيريهان، والحمد لله انطلقت من هنا.

وشارك هانى سلامة مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وشارك في بطولته كل من: درة، نجلاء بدر، محمد ثروت، سوسن بدر، أحمد بدير، وعدد كبير من الفنانين، إخراج ماندو العدل، سيناريو وحوار إسلام حافظ.