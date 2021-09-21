بالصور.. حنان مطاوع بصحبة زوجها في أيام القاهرة للدراما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعها بزوجها المخرج أمير اليماني.

وظهرت "حنان" في الصور بصحبة زوجها في حفل مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، وبحضور كوكبة من نجوم الفن

وكرمت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية، الفنانة حنان مطاوع، في الحفل الذي أقيم مساء السبت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا

وحضرت حنان مطاوع الحفل، ومنحتها الجائزة الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة للدراما العربية

وشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامي 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا ومنصات، وهي الأعمال التي اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز.