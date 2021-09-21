ياسمين صبري بـ "التايجر" ورانيا يوسف أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل طائرة بفستان "تايجر".

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها من داخل منزلها.

حسن شاكوش

نشر مغني المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لهاى من داخل "الجيم".

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها طبيب التجميل نادر صعب.

أحمد حلمي

نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة ناعمة.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل سيارتها.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بإطلالة كاجوال أنيقة.