شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة لـ صاحبة السعادة: مكنتش على وفاق مع مدرسي اللغة العربية بتوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هانى سلامة، إنه في المدرسة كان ولد "شقى"، ولكن الشقاوة العادية وليست الكوارث، مشيرا إلى أنه كان طالبا متوسطا في المذاكرة وليس متفوقا كباقى أصدقائه، لافتاً إلى أنه دائماً ليس على وفاق مع أي مدرس لغة عربية فى جميع المراحل التعليمية.

وأكد سلامة، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أن هناك مدرسة "فيزيا" كان يحبها للغاية، خاصة أنه كانت تعامله بطريقة لطيفة وتحببه في المادة الخاصة بها، وأنه لا يحب الطريقة العنيفة في التعامل مع المدرسين، لافتا إلى أنه كان يحب "ميس إكرام" ناظرة المدرسة التى كان طالباً بها في مرحلة الابتدائية بمصر الجديدة.

وشارك هانى سلامة مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وشارك في بطولته كل من: درة، نجلاء بدر، محمد ثروت، سوسن بدر، أحمد بدير، وعدد كبير من الفنانين، إخراج ماندو العدل، سيناريو وحوار إسلام حافظ.