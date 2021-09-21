شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة لـ"صاحبة السعادة": "بين السما والأرض" فتح موسما جديدا للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هانى سلامة، إن مسلسل "بين السما والأرض"، الغرض منه إلقاء الضوء على كل الجوانب الحياتية للإنسان، ولكن بشكل معاصر، وإن الفيلم الذى تم تقديمه كان مقياسًا ومؤشرًا لنجاح الفكرة من بدايتها.

وأكد سلامة، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أن عرض المسلسل في 15 حلقة كان بمثابة نجاح، وأننى لم أفكر في طرح العمل في وقت معين، والمثال على ذلك مسلسل "نصيبى وقسمتك"، الذى فتح آفاقا كثيرة لدى المنتجين، وهو فتح موسم جديد خارج رمضان، وحفزت تلك الفكرة كل صناع الدراما.

وتابع سلامة، أنه أصيب بفيروس كورونا وقت تصوير مسلسل "بين السما والأرض"، وكان الوضع صعبًا للغاية في ذلك الوقت، خاصة أن التصوير كان داخل "أسانسير" وهو ما جعل المخرج ماندو العدل يؤجل مشاهدى لحين التعافى من الفيروس.

وشارك هانى سلامة مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وشارك في بطولته كل من: درة، نجلاء بدر، محمد ثروت، سوسن بدر، أحمد بدير، وعدد كبير من الفنانين، إخراج ماندو العدل، سيناريو وحوار إسلام حافظ.