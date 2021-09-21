شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة لـ صاحبة السعادة: أنا من أنصار عدم الظهور عمال على بطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هانى سلامة، إنه من أنصار عدم الظهور طوال الوقت، مشيرا إلى أنه يحب الظهور والتحدث عندما يكون له عمل سواء في السينما أو التليفزيون.

وأكد سلامة خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أنه اضطر إلى التعامل مع السوشيال ميديا؛ بسبب حالات النصب وانتحال شخصيته في مواقع التواصل الاجتماعى الفترة الماضية، خاصة أنه تلقى بعض الاتصالات من أصدقائه أكدوا له أن هناك أشخاصا ينتحلون صفته، ولذلك قرر أن يدخل السوشيال ميديا عن طريق صديقه أحمد الجزار.

وشارك هانى سلامة مؤخرًا فى بطولة مسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يُحبس فيه عدد من الأشخاص.

وشارك في بطولته كل من: درة، نجلاء بدر، محمد ثروت، سوسن بدر، أحمد بدير، وعدد كبير من الفنانين، إخراج ماندو العدل، سيناريو وحوار إسلام حافظ.