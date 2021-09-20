اليمن.. منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي يعقد محاضرة بعنوان “قيمة الوطن ومكانته” الثلاثاء المقبل

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

يفتتح منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي لحضور محاضرة عبر الانترنت تحت عنوان قيمة الوطن ومكانته.



ومن المقرر أن تتم المحاضرة يوم الثلاثاء المقبل وسيدير اللقاء الدكتور عبدالعزيز الحيدري ويلقي المحاضرة الدكتور بدر بن على عبدالقادر عميد معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الامام محمد بن مسعود.

وتأتي المحاضرة برعاية الدكتور عمر بامحسون صاحب المنتدي والشيخ عبدالله باحمدان راعي المنتدي.