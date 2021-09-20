شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحلة رجاء الجداوي تحيي ذكرى وفاة النجمة تحية كاريوكا الـ22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، على إحياء الذكرى الـ22 لوفاة النجمة القديرة الراحلة تحية كاريوكا، التي توافق اليوم، حيث نشرت مجموعة صور عبر حساب والدتها الراحلة بموقع "إنستجرام" لتحيي ذكرى رحيلها.

وكتبت ابنة الراحلة عبر "إنستجرام": "الله يرحمكم اليوم ذكرى وفاة طنط تحية الـ22 الله يرحمها"، وسرعان ما حصد البوست عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات.

ويتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا التي رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الإثنين 20 سبتمبر من عام 1999، وهى الفنانة التي طالما كانت واحدة من أهم الفنانات والراقصات ممن كان لهن باع وشهرة كبيرة في السينما المصرية، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على علاقتها مع ابنة شقيقتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، والتي ربطتهما علاقة خاصة بها، بعدما تربت عندها منذ أن كانت في الثالثة من عمرها.



رجاء الجداوي وتحيه كاريوكا

رجاء الجداوى وخلال أكثر من حوار لها تطرقت إلى علاقتها مع خالتها، مؤكدة أنها انتقلت للعيش معها في سن ثلاثة سنوات بصحبة أخيها، وذلك عقب انفصال والدتها عن والدها، لتقرر كاريوكا أخذ اثنين من خمسة أطفال لدى شقيقتها لتربيتهم، مؤكدة أنها تعلمت منها أمور كثيرة أثرت بشخصيتها حتى وفاتها.

وأضافت رجاء الجداوى أنها استمرت تعيش بصحبتها حتى أصبحت في سن 14 عامًا، انتقلت خلالها من الإسماعيلية للقاهرة للعيش بصحبتها، وكان أكثر شيء تؤكد عليه بتربيتها هو عدم الكذب، حيث كانت تمقته إلى حد كبير وتصفه بأنه بوابة الموبقات، لأن كل كذبة -على حد قولها- تحتاج إلى كذبة أكبر تغطيها.