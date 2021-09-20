شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أحمد حاتم وصابرين تصطحب أولادها فى العرض الخاص لفيلم "عروستى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب عن العرض الخاص لفيلم عروستي بطل العمل الفنان أحمد حاتم نظرًا لسفره إلى دبي، كما اصطحبت الفنانة صابرين نجليها خلال العرض الذي أقيم داخل إحدى سينمات الشيخ زايد بحضور الفنانة جميلة عوض وميريهان حسين ومروان يونس ووالدته وزوجته وندى اكرم وجوهرة وحسن أبو الروس ومصطفى درويش وشريف رمزي وإسلام ابراهيم وبسنت النبراوي، وهو من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.

ونشرت مؤخرًا الصفحة الرسمية لشركة سينرجى المنتجة للفيلم، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورة البوستر الدعائي الأول، وكتبت "عروستي.. دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي.. قريباً"، وسرعان ما نشرالفنان احمد حاتم البوستر عبر حسابه الشخصى وكتب " عروستي! دليلك لزواج ناجح او لمحكمة الأسرة أنت وحظك بقي".

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

وشاركت مؤخرا الفنانة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.