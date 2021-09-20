شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا مع زوجته ضمن فعاليات أسبوع الموضة فى لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الممثل العالمى إدريس ألبا إلى الظهور بصحبة زوجته من جديد، بعد انشغاله بتصوير عدد من الأعمال مؤخرًا، وذلك بعدما رصدته عدسات المصورين خلال حفل بمدينة لندن، إثر فعاليات أسبوع الموضة.

وأضاف تقرير موقع "ديلى ميل" أن إدريس ألبا حرص على أن تكون إطلالته كاجوال بصورة كبيرة ليتميز بشكل شبابى، كما بدا مستمتعًا بوقته بصحبة زوجته خلال أكثر من صورة سواء قبل بداية الحفل أثناء سيرهما بشوارع لندن أو أثناء تواجدهما في الحفل.



إدريس البا بصحبة زوجته

من ناحية أخرى انضم الممثل العالمى إدريس إلبا إلى جيم كارى خلال فعاليات الجزء الجديد من فيلم Sonic The Hedgehog الذى حقق نجاحاً كبيراً بجزئه الأول، وفقاً لما ذكره موقع الديلى ميل خلال تقريره الأخير حول الفيلم مؤكداً أن ادريس البا الذى يعيش حالة كبيرة من النجاح بسبب تصدر فيلمه الأخير The Suicide Squad الإيرادات حول العالم بات مشاركاً بشكل مؤكد في بطولة الجزء الثانى من فيلم الانيميشن.



ادريس مع زوجته

أيضًا سبق وأكد النجم العالمى إدريس ألبا أنه ينتظر تصوير فيلم "لوثر" الذى طال انتظاره فى سبتمبر المقبل، حسبما ذكر موقع Variety.