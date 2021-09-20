شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dune يحقق 36 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الخيال العلمي Dune للمخرج العالمي فرانك هربرت، حوالي 36 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه عالميا في حوالي 24 سوق في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن فيلم Dune، جميع حوالى 7,6 مليون دولار من 2100 صالة عرض في روسيا، بينما حقق 7,5 مليون دولارفى فرنسا، وحقق 4,9 مليون دولار في المانيا وحوالي 2,6 مليون دولار في إيطاليا.

فيلم Dune من إنتاج شركتى Warner Bros وLegendary Pictures، شارك المخرج الفرنسى الكندى دينيس فيلنوف فى مهرجان فينيسيا السينمائى آخر مرة خلال عام 2016 بفيلم Arrival.

الفيلم من بطولة تيموثى شالاميت فى دور بول أتريديس، وزنديا، الفيلم يستند إلى رواية عام 1965 التى كتبها فرانك هربرت.

يشمل طاقم الممثلين أيضًا ريبيكا فيرجسون وأوسكار إسحاق وجوش برولين وستيلان سكارسجارد وديف باوتيستا وشارون دنكان بروستر وستيفن ماكينلي هندرسون وتشانج تشين وديفيد داستمالشيان وشارلوت رامبلينج وجيسون موموا وخافيير بارديم.