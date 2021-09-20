يشارك محمد رمضان تقديم أحدث أغانيه.. من هو مغني الراب سولكينج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يواصل الفنان محمد رمضان، استعداده في دبي لتسجيل وتصوير كليب دويتو غنائي جديد يجمعه مع مغني الراب الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل سولكينج، ونشر صورة تجمعهم، من هو المطرب ولماذا غير اسمه أكثر من مرة؟

ونكشف في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المغني:

اسمه الأصلي عبد الرؤوف دراجي، وهو من مواليد عام 1989، جزائري الأصل، حامل الجنسية الفرنسية ويقيم في باريس.

بعد الهجرة إلى فرنسا، بدأ سولو كينج مشواره الفني مع فرقة تحمل اسم "الغابة الأفريقية"، وأطلق على نفسه اسم "أم سي صول-MC SOOL".

بعد انفصاله عن الفرقة عام 2014، لجأ إلى تغيير اسمه الفني، وأطلق على نفسه "سولكينج" تيمنا بأحد أبطال مسلسل رسوم متحركة ياباني، وبدأ في تقديم أغاني الراب والهيب هوب، بالمزج بين اللغتين الفرنسية والجزائرية، وحققت أغنية "داليدا" المهداة إلى المطربة العالمية المصرية الأصل ، إلى ما يزيد عن 200 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحققت أغنية "الحرية _ Liberté" ، التي أهداها سولكينج إلى موطنه الأصلي الجزائر، إلى 291 مليون مشاهدة عبر قناته في موقع يوتيوب.

في أغسطس 2019 شهد الحفل الأول للمغني "سولكينج" في الجزائر ،إلى مأساة درامية، إذ توفي به 5 أشخاص، وأصيب أكثر من 80 فرد بسبب الزحام.

قبل الغناء مع الفنان محمد رمضان، قدم سولكينج أكثر من دويتو، منها مع المغني العالمي ميتر جيمس، ونجوم الراي الجزائري الشاب مامي، والشاب فضيل، وطرح مؤخرا دويتو أغنية "باي باي" مع مغني الراب الإنجليزي تايك.

وقدم رمضان مع المغني العالمي ميتر جيمس "ياحبيبي"، وقبلها "إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد ، و الأرميني الأصل سوبر ساكو، وغيرهم