من حلبة مصارعة.. هنيدي يواصل تحدي فان دام: أنا قادم والجحيم معي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

واصل الفنان الكوميدي محمد هنيدي، تحديه للنجم العالمي فان دام عبر صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك".

ونشر هنيدي، صورة مركبة يظهر فيها وهو يوجه الضربات لفان دام داخل حلبة مصارعة، وعلّق: "أنا قادم من أجلك وسيأتي الجحيم معي".

وكان فان دام شارك متابعيه صورة له أمام أهرامات الجيزة، وعلّق عليها هنيدي قائلًا: "مستر فان دام.. أدعوك لمباراة تحت سفح الأهرامات، لنحسم من الأعظم فينا مُحيي الشرقاوي، ولا فان دام"، ليرد عليه فان دام قائلًا: "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا.. هل يجب أن أقبل التحدي؟"، ورد هنيدي مازحًا: "ادخلوا لفاندام وقولوله إن المصري معروف بجبروته.. يمكن يخاف ويلغي المباراة".

ومن جانب آخر، يعرض لمحمد هنيدي حاليًا في السينمات فيلم "الإنس والنمس"، بالتعاون مع النجوم: منة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وصابرين، وشريف دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.