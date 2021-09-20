محمد هنيدي: "كل أزمات الزمالك هتعدي بإصرار النادي وجماهيره ولاعبيه اللي بيحبوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد الفنان محمد هنيدي، سعادته بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 13 في تاريخه، رغم كل ما يواجهه من مشاكل وأزمات خلال تلك الفترة.

أضاف هنيدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أن كل الأزمات التي يواجهها نادي الزمالك ستمر، قائلًا: "كله هيعدي بإصرار النادي وجماهيره واللاعبين اللي بيحبوه".

وتابع هنيدي: "لاعبو نادي الزمالك لديهم إصرار كبير للخروج بالنادي من تلك الأزمة.. اللاعبين بتحب النادي وعشان كده كل المشاكل دي هتعدي".

ومن جانب آخر، يعرض لمحمد هنيدي حاليًا في السينمات فيلم "الإنس والنمس"، بالتعاون مع النجوم: منة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وصابرين، وشريف دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.