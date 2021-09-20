أحمد فهمي يحذر من منتحل لشخصيته: يتواصل مع الفنانين من رقم فرنسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حذر الفنان أحمد فهمي، من شخص ينتحل شخصيته على السوشيال ميديا وعبر رقم هاتفي فرنسي يتواصل من خلاله مع الفنانين وأخرهم الفنانة رشا رزق.

وقال فهمي، في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "بوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع أي شخص من الجمهور إلا من خلال السوشيال ميديا الموثقة الخاصة بي عبر إنستجرام وتويتر".

أضاف: "إذا كان هناك عمل فني فيتم التواصل مع الفنانين من الجهات المختصة للخضوع للكاستينج، وأنا لا أتواصل مع أي حد، وأرجو من الجميع تحري الدقة في أي حد بيكلمكم باسمي أو أي اسم شخصيات عامة أخرى".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد فهمي مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، مع النجوم: ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.