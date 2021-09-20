"بعد أسبوع المسحة سلبية".. محمد عز يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد عز، عن تعافيه من فيروس كورونا.

ونشر عز نتيجة التحليل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحمد لله وبفضله بعد أسبوع المسحة سلبية، يومين واعمل مسحة تانية للتأكيد وربنا كريم.. الحمد لله رب العالمين اللي نجانا وعافانا وربنا يشفي كل مريض".

وكان الفنان محمد عز، أعلن يوم 16 أغسطس الجاري، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إيجابي كورونا.. الحمد لله على كل حال.. دعواتكم بالشفاء".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عز، مشاركته في دراما رمضان الماضي بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، حسني شتا، كارولين خليل، أحمد رزق، وآخرون