فن ومشاهير

"بعد أسبوع المسحة سلبية".. محمد عز يعلن تعافيه من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد عز، عن تعافيه من فيروس .

ونشر عز نتيجة التحليل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحمد لله وبفضله بعد أسبوع المسحة سلبية، يومين واعمل مسحة تانية للتأكيد وربنا كريم.. الحمد لله رب العالمين اللي نجانا وعافانا وربنا يشفي كل مريض".

وكان الفنان محمد عز، أعلن يوم 16 أغسطس الجاري، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إيجابي كورونا.. الحمد لله على كل حال.. دعواتكم بالشفاء".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عز، مشاركته في دراما رمضان الماضي بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، حسني شتا، كارولين خليل، أحمد رزق، وآخرون

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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