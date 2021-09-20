ناتالي عواد تشارك في فيلم "معالي ماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

استأنفت الفنانة اللبنانية ناتالي عواد تصوير أحداث دورها في الفيلم السينمائي الجديد “معالي ماما” والذي تشارك في بطولته أمام النجمة بشري وذلك بعد فترة توقف لإصابة بطلة العمل بشرى بفيروس كورونا.

وعادت ناتالي إلى لوكيشن العمل صباح اليوم في الديكور الرئيسي بمنطقة شبرا منت حيث يتبقى لها بعض المشاهد القليلة للإنتهاء من تصوير دورها بالكامل في الفيلم.

و يناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، و الفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

و تجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

يشارك بشرى بطولة فيلم "معالي ماما" محمود الليثي، شيماء سيف، سامي مغاوري، علاء مرسي، محمد علي رزق، حسام داغر، شريف باهر، إسماعيل شرف، نور إيهاب، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

يذكر أن ناتالي عواد تشارك حاليا في بطولة حكاية “بالورقة والقلم” من حكايات مسلسل "إلا أنا".