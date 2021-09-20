فن ومشاهير

مفاجأة مميزة من حبيبة وائل كفوري بمناسبة عيد ميلاده

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 49 دقيقة
وائل كفوري

وائل كفوري

عايدت شانا عبود حبيبها وائل كفوري بطريقة مميزة بمناسبة عيد ميلاده الـ47. وانتشرت صور على موقع التواصل الإجتماعي تظهر المفاجأة التي حضرتها له.

وكشفت الصور عن أن شانا حضرت قالب كيك بأحرف إسم وائل، وزينته بالأضواء. وكان ردّ كفوري، على متابعيه ومحبيه الذين عايدوه بأطيب التمنيات والنجاحات المستمرة، بمناسبة عيد ميلاده الـ 47 وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلق قائلاً: “بِشكِركُن مِن قَلب قَلبي على معايداتكُم ورسايلكُم الحاملة هالكَمّ مِن الحُبّ والوفا والصّدق، وانشالله بالسنين القادمة مِنعَيّد سَوا بِظروف أفضَل، بحِبّكن”.

مفاجأة من حبيبة وائل كفوري بمناسبة عيد ميلاده

مفاجأة من حبيبة وائل كفوري بمناسبة عيد ميلاده

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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