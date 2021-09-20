نادين الراسي تكشف سراً عن نادين نسيب نجيم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 10:30 مساءً

كشفت الممثلة اللبنانية نادين الراسي سراً عن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ورداً على منشور كتبته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، كشفت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن ما تحضر له نجيم التي علقت في صفحتها قائلةً: “حالفين يمين ما يتركوني”، وكتبت الراسي قائلةً:” ما بتفاجأ أبدًا كمّلي كمّلي وما تلتهي وانشالله كلّ التوفيق بشركتك اللي عم تأسّسيا نحنا فخورين فيكي وكتير فخورين شكرًا نادين نجيم”.

وكانت نادين الراسي قد شاركت المتابعين صوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيها مع زوجها مجد دعبول وهي تمضي عطلتها.

وبدت نادين مع مجد بالصور بحوض السباحة في فاريا، وتألقت بمايو أسود مثير، خطفت فيه أنظار المتابعين.