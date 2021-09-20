فارس كرم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أحضر ميني ألبوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 9:54 مساءً

غاب المطرب فارس كرم عن تقديم اي جديد غنائي لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا والاوضاع التي يمر بها لبنان. الا انه خلال تلك الفترة تزوج ورزق بطفلته الاولى “مريم” وهذا ما جعله يستمتع بأبوته ويعيش في قريته الجنوبية جزين الى جانب اهله. لكنه اخيرا استعاد نشاطه الفني واحيا عددا من الحفلات والمهرجانات كما بدأ التحضير لاطلاق اعمال غنائية جديدة فما هي تفاصيلها هذا ما يفصح عنه فارس كرم لـ”صوت بيروت انترناشونال” حيث قال “بدأت الاعداد لتقديم “ميني” البوم يحتوي على اربع اغنيات اثنتان منها من كلمات والحان الصديق العزيز فارس اسكندر والثالثة والرابعة من الحان فضل سليمان وواحدة منهما من كلمات الشاعرة حياة اسبر والاخرى من كلمات الشاعر مازن ضاهر اما التوزيع الموسيقي فهو لعمر صباغ” ويضيف كرم “كما انني استعد لتصوير اغنية من هؤلاء الاربعة في القريب العاجل”.

اما عن حفلاته المقبلة فأكد كرم انه يستعد للسفر الى الولايات المتحدة الاميركية من اجل احياء حفلة في ولاية “لاس فيغاس” في شهر تشرين الثاني وهناك ايضا جولة فنية في اميركا هذا عدا عن حفلات الزفاف التي سأحييها طوال الفترة المقبلة ومنها واحدة في مدينة اربيل في العراق.

اما بخصوص ابنته مريم فقال فارس كرم “انا انسان مؤمن رغم كل الاخطاء التي ارتكبتها في حياتي لكن مريم العذراء تحميني وقد اطلقت اسمها على طفلتي الاولى واعتبر حياتي العائلية امرا خاصا جدا وانا اعيش تجربة الابوة بسعادة غامرة ولن اسمح لابنتي في المستقبل ان تدخل معترك الفن”.

ويشير كرم إلى الاوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اللبناني في ظل الازمات المتتالية “انا لست بعيدا عما يحصل في بلدي واشاهد يوميا طوابير السيارات التي تقف امام محطات الوقود والافران والصيدليات الخ. ورغم ذلك يوضح ان الفن يجب ان يستمر لان هناك عائلات كثيرة تعيش من هذا المجال”.

وبالعودة الى انطلاقته الفنية يقول فارس كرم انه في طفولته كان صوته يصدح في ارجاء البيت وكان اهالي جزين يتوقعون له النجاح والنجومية وبعد نجاحه لا يعتبر كرم نفسه اسير اللون الشعبي بل انه مميز في هذا اللون الذي احرق البعض عندما اقتربوا منه كما يرفض فكرة انه لم ينجح في الغناء الكلاسيكي ويرى ان الناس احبت معظم اغنياته الرومانسية لكنه يؤمن بأن على الفنان ان يخلق هوية خاصة به وقد قرر ان يستمر باللون الشعبي الذي اوصله الى قلوب الناس. واعترف كرم بأنه لو جرى تقييم اعماله فنيا لاختلفت المعادلة لكن على الارض هو من الاقوى لانه يقدم الفن الشعبي الذي يريده السوق والناس واكبر دليل نجاح حفلاته في كل العواصم العربية والغربية.