اكتشاف واحدة من أقدم الفسيفساء الموجودة بالعالم في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 9:43 مساءً

أعلن علماء آثار أتراك، عن اكتشاف واحدة من أقدم الفسيفساء التي سبق أن عثر عليها علماء الآثار في العالم.

تشير صحيفة Daily Sabah، إلى أن علماء الآثار خلال عمليات الحفر والتنقيب الجارية في تل أوشكالي بمحافظة يوزغات بمنطقة سرغون، التي بدأت فيها أعمال الحفر عام 2012 بمشاركة علماء الآثار الإيطاليين، عثروا على فسيفساء قديمة أبعادها 3х7 متر، ووفقا للتقديرات الأولية، يبلغ عمرها 3500 عام. أي أنها تعود للمملكة الحثية (دولة كانت قائمة في آسيا الصغرى خلال القرون 18-12 قبل الميلاد.

ويقول حسين تشيفتيتش، رئيس فسم الثقافة والسياحة في محافظة يوزغات، “اتضح أن الفسيفساء التي عثر عليها هي الأولى من نوعها في تاريخ العالم وأن ما يؤكد ذلك شكلها البدائي. ونعتقد أن هذا الاكتشاف سيجذب السياح إلى المنطقة”.

ويعتقد عالم الآثار الإيطالي أناكليتو داغوستينو من جامعة بيزا، أن هذه الفسيفساء تعود لعام 1500 قبل الميلاد. ويصر على أنها أقدم فسيفساء اكتشفت حتى الآن. ويقول، “نحن نعلم أن هناك فسيفساء مماثلة في اليونان، ولكن هذه أقدم”.