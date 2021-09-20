محمد هنيدى لـ"فان دام": أنا قادم إليك وسأصطحب الجحيم معى

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

استمرارًا للتحدي الذى أطلقه النجم محمد هنيدي في مواجهة الأسطورة العالمية فان دام بمباراة مصارعة تجمعهما، قرر هنيدي مغازلة أسطورة هوليوود بصورة جديدة "فوتوشوب"، يظهر فيها وهو ينقض على فان دام داخل حلبة المصارعة في "القاضية".



وشارك هنيدي متابعيه وجمهوره بالصورة عبر حساباته الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، وهو يوجه رسالة لفان دام قائلاً "أنا قادم إليك وسأصطحب الجحيم معي"، في إشارة منه الى احتدام التحدي.

المعركة الكوميدية لا تزال مشتعلة بين النجمين على مواقع التواصل الاجتماعى، واستشار فان دام جمهوره حول هذه المباراة قائلاً: "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدى في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا هل يجب أن أقبل التحدى؟"

ورد هنيدى على التعليقات بحساب فان دام عبر "فيسبوك": "نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تانى"، ليسخر فاندام منه بصورة من فيلمه "وش إجرام" مصحوبة بتعليق: "كم هو خطير أستاذ هنيدى".

المعركة بدأت منذ أيام بعدما نشر فان دام صورة له أمام الأهرامات ليتدخل هنيدى قائلا: "مستر فاندام أدعوك لمباراة تحت سفح الأهرامات لنحسم من الأعظم فينا محيى الشرقاوى أو فان دام"، فى إشارة إلى شخصية محيى الشرقاوى التى قدمها فى فيلم "فول الصين العظيم".