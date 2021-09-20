شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى ومصطفى درويش فى العرض الخاص لفيلم "عروستى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل كل من الفنان شريف رمزى ومصطفى درويش وإسلام ابراهيم وجوهرة لحضور العرض الخاص لفيلم عروستي فى إحدى سينمات الشيخ زايد، وهو من بطولة احمد حاتم وجميلة عوض وندى أكرم ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، ومن المقرر طرحه فى السينمات يوم 22 سبتمبر الحالى.

ونشرت مؤخرًا الصفحة الرسمية لشركة سينرجى المنتجة للفيلم، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة البوستر الدعائي الأول، وكتبت "عروستي.. دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي.. قريباً"، وسرعان ما نشر الفنان أحمد حاتم البوستر عبر حسابه الشخصى وكتب " عروستي! دليلك لزواج ناجح أو لمحكمة الأسرة أنت وحظك بقي".

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

وشاركت مؤخرا الفنانة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.