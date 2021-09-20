شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات تدمير 100 منزل بسبب حمم بركانية في جزر الكناري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، لحظات انفجار بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي، والتي دمرت ما يقارب الـ 100 منزل والكثير من المحالات التجارية.

ووفقًا لجريدة نيويوك تايمز، فإن السلطات الإقليمية في جزر الكناري على "تويتر"، أوضحت أنها لا تعتزم في المرحلة الحالية إجراء عمليات إجلاء جديدة، موضحة أن الحمم تتّجه "نحو البحر".

ولم يفد حتى الآن عن سقوط ضحايا من جراء ثوران البركان، وهو الأول في جزيرة لا بالما منذ 50 عاماً.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قالت لورينا هيرنانديس لابرادور مستشارة بلدية لوس يانوس دي اريداني إن الحمم البركانية أدت إلى تدمير "مئة منزل في بلدات لوس يانوس وإل باسو وتاثاكورتي".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تدفقات هائلة لحمم بركانية أتت على الأشجار وغمرت الطرق بالكامل واجتاحت المنازل عبر النوافذ المفتوحة.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي "تي.في.اي" تحدّث ماريانو هرنانديز ثاباتا رئيس بلدية لا بالما عن خراب خلّفته حمم بركانية بارتفاع "نحو ستة أمتار، ابتلعت تقريبا كل ما وجد في طريقها".

وذكر معهد جزر الكناري لعلم البراكين أن الحمم تتقدم بسرعة تبلغ 700 متر في الساعة وحرارتها حوالى ألف درجة مئوية.