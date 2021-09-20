الظهور الأول لـ شقيقة الفنان شريف منير.. نُسخة طبق الأصل منه – تعرّفوا عليها

كتب امير فتحي في الاثنين 20 سبتمبر 2021 08:57 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن الأضواء، ومن بينهم الفنان المصري شريف منير الذي ظهر مؤخرًا شقيقته “نيفين” التي لا يعرفها الجمهور.

حيث نشر الفنان شريف منير صورة تجمعه بشقيقته الصغري نيفين هنئها من خلالها بعيد ميلادها وأرفقها بتعليق قال فيه : «النهاردة عيد ميلاد “نيفين” أختى .. بس هى فى الحقيقة بنتى .. أنا كنت بعلمها المشى .. وبقت بنتى بجد بعد وفاة أمنا و أبونا.. كل سنه وإنتى طيبه يا بنتى

»، وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكلٍ لافت وأشار الكثيرين إلي الشبه الكبير بين الفنان وشقيقته .

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من ناحية أخري، كشفت الفنانة المعتزلة ” لورا ” زوجة الفنان شريف منير، عن فيديو لحريق منزلها، يكشف مدى الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة الحريق الذي وصلت مدته لـ “87 ثانية”.

ونشرت لورا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “إمبارح كان يوم وحش أوي.. ربنا قدر ولطف وجت على قد كدة.. بحمد ربنا إن محدش حصله حاجة، وبحمد ربنا إن كان عندي جيران ماسابونيش لحظة.. بحمد ربنا على كل حال”.

وكان الفنان شريف منير، قد كشف في وقت سابق عن نشوب حريق بإحدى غرف منزله في المقطم، وذلك في ظل عدم تواجده بالمنزل لانشغاله بتصوير “مسلسل إجازة مفتوحة“.

وشارك منير، الجمهور صور تظهر الحريق عبر حسابه بموقع “انستجرام”، وكتب:”الحمدلله .. قدّر ولطف، سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”.

وتابع: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وأنا مش موجود”.

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