فن ومشاهير

انطلاق معرض العين للكتاب بدورته " 12" غداً

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض العين للكتاب بدورته " 12" غداً والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

 أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، عن البرنامج الثقافي لمعرض العين للكتاب 2021 الدورة " 12" تحت رعاية  الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

 

وتقام الفعاليات في مكتبة زايد المركزية على مدار 10 أيام متواصلة مستقبلاً زائريه على مساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع بمشاركة نخبة متميزة من الكتاب والمثقفين .

 

ويتضمن البرنامج الثقافي 24 جلسة حوارية تعقد ما بين جلستين وثلاث جلسات يومياً لأكثر من 50 متحدثاً حول خمسة مواضيع رئيسية تشمل التراث والأدب و الشعر والفكر والفنّ لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للدولة خلال الخمسين عاماً الماضية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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