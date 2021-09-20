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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض العين للكتاب بدورته " 12" غداً والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021
أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، عن البرنامج الثقافي لمعرض العين للكتاب 2021 الدورة " 12" تحت رعاية الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.
وتقام الفعاليات في مكتبة زايد المركزية على مدار 10 أيام متواصلة مستقبلاً زائريه على مساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع بمشاركة نخبة متميزة من الكتاب والمثقفين .
ويتضمن البرنامج الثقافي 24 جلسة حوارية تعقد ما بين جلستين وثلاث جلسات يومياً لأكثر من 50 متحدثاً حول خمسة مواضيع رئيسية تشمل التراث والأدب و الشعر والفكر والفنّ لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للدولة خلال الخمسين عاماً الماضية.