انطلاق معرض العين للكتاب بدورته " 12" غداً

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، عن البرنامج الثقافي لمعرض العين للكتاب 2021 الدورة " 12" تحت رعاية الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.



وتقام الفعاليات في مكتبة زايد المركزية على مدار 10 أيام متواصلة مستقبلاً زائريه على مساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع بمشاركة نخبة متميزة من الكتاب والمثقفين .

ويتضمن البرنامج الثقافي 24 جلسة حوارية تعقد ما بين جلستين وثلاث جلسات يومياً لأكثر من 50 متحدثاً حول خمسة مواضيع رئيسية تشمل التراث والأدب و الشعر والفكر والفنّ لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للدولة خلال الخمسين عاماً الماضية.