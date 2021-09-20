“تيد لاسو” و”ذا كراون” يحصدان جوائز إيمي التلفزيونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هيمن المسلسل الكوميدي “تيد لاسو” والعمل الدرامي “ذا كراون” الذي يدور حول العائلة المالكة البريطانية على جوائز إيمي التلفزيونية التي وزعت في لوس أنجلوس الأحد.

وفاز “تيد لاسو” بجائزة أفضل مسلسل كوميدي وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي إلى بطله جيسون سوديكيس.

وحصد البريطانيان هانا وادنغهام وبريت غولدستاين جائزتي أفضل ممثلة مساعدة وممثل مساعد في عمل كوميدي.

ونال “ذا كراون” جائزة أفضل مسلسل درامي وذهبت جائزتا أفضل ممثل وممثلة في عمل درامي إلى جوش اوكونور واوليفيا كولمان أبطال “ذا كراون”.

وحصلت جيليان اندرسون على جائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي عن دورها كرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت ثاتشر كما نال توبياس مينزيس جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي عن دور الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الراحل في مسلسل “ذا كراون”.

وفازت الممثلة كيت وينسلت بجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي قصير عن دورها في “مير أوف ايست تاون” الذي يدور حول جريمة قتل في بلدة صغيرة في فيلادلفيا.

ونالت جين سمارت جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل “هاكسظك.

وقال سوديكيس في كلمته بعد تسلم جائزته: “هذا العمل يدور حول العائلة… والمدرسين وزملاء الفريق الواحد. لم أكن لأحصل على جائزتي لولا هذه الأمور الثلاثة في حياتي”.

وبسبب سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا اضطر منظمو حفل توزيع جوائز إيمي لإقامته في خيمة في الهواء الطلق بوسط مدينة لوس أنجلوس كما قلصوا قائمة المدعوين وتعين على الحضور الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 والخضوع لاختبارات للكشف عن الاصابة بالمرض.

ويختار أعضاء أكاديمية التلفزيون الفائزين بجوائز إيمي.