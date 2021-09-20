أحمد فهمي يحذّر.. نصاب ينتحل هويته لتوريط الفتيات بجرائم أخلاقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه المطرب والفنان أحمد فهمي، تحذيرا عاجلا لكل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي والراغبين في خوض تجربة العمل الفني، من وجود نصاب ينتحل شخصيته، ويتصل بهم عبر رقم فرنسي، لإيهامهم باختيارهم للمشاركة في بعض الأعمال الفنية، وأكد إنه لا يتواصل مع جمهوره إلا عبر الحسابات الموثقة، وأن اختيار المواهب الشابة للمشاركة في العمل الفني ليست مهمته.

فهمي طلب من كل متابعيه على إنستقرام مشاهدة مقطع فيديو وصفه بالمهم والعاجل، وقال: “أنا وصلني إن فيه شخص ينتحل شخصيتي، سواء على السوشيال ميديا أو بيبعت لناس من رقم فرنسي، على حسب كلام الفنانة رشا رزق، هي بعتتلى وقالتلى إنه تواصل معاها وقالها إنه بيعمل فيلم”.

وأضاف فهمي: “أنا عاوز أوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع أي شخص من الجمهور إلا من خلال حساباته الموثقة على السوشيال ميديا، وغير كده لا أتواصل مع أي شخص بالتليفون، وإذا أنا بعمل عمل فني فيه جهات مختصة بتتعامل على اختيار الناس وكاست العمل، وأرجو من الجميع تحرى الدقة ويعملوا ريبورت لأي شخص ينتحل أسمي أو أي شخصية عامة”.

وبنفس الوقت أصدرت الفنانة رشا رزق توضيحا عاجلا مؤكدة أن النصاب الذي انتحل شخصية أحمد فهمي يستهدف توريط الفتيات في جرائم أخلاقية، وقالت إنها وقعت ضحية هذا النصاب المحترف الذي نجح في إقناعها بأنه أحمد فهمي بالفعل.

وتابعت قائلة: “يا جماعة كنت رح اتعرض لعملية نصب واحتيال وتوريط بمشاكل من قبل جهة اتصلت فيني واخذو رقمي من أصدقاء”.

أضافت: “شخص ادعى إنه الفنان أحمد فهمي ( مغني و مقدم برامج) اتصل فيني هو و مديرة أعماله و بعد حديث طويل عن مشاركة بفيلم من إخراجه و طلبه مني مساعدته في إيجاد طاقم فني من مكياج و كومبارس من عرب عايشين في أوروپا و انا اتحمست لمساعدته لإيجاد كاستينغ”.

وتابعت قائلة: “طلع هذا الشخص عم يحتال عليي ويتصل بالبنات الكومبارس ليورطهن بأمور لا أخلاقية والبنات اتصلو فيني يخبروني عن هذا الموضوع. انتبهو يا بنات أرجوكن من هذا البروفايل الكاذب وهذا الرقم الكاذب أيضا”.