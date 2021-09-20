أول تعليق لزوجة شريف منير حول حريق منزلهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مضي أيام عدة على الحريق الذي اندلع في منزلهما، خرجت زوجة الفنان شريف منير، الفنانة المعتزلة لورا، لأول مرة لتعلّق على الحادثة، وذلك عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” حيث قالت: «كان يوم وحش أوي ربنا قدّر ولطف وجت على أد كده»… وأضافت: «بحمد ربنا إن محدّش حصله حاجة، وبحمد ربنا كان عندي جيران مسابونيش لحظة… بحمد ربنا على كل حال».

وكان منزل الفنان شريف منير قد تعرّض لحريق هائل مساء الخميس الماضي، وتمت السيطرة عليه من فريق الحماية المدنية.

ونشر شريف منير عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مجموعة صور لآثار الحريق، وعلّق عليها كاتباً: “الحمد لله قدّر ولطف سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت، وشبّت حريقة والحمد لله رجال مطافي المقطم قدروا يسيطروا على الحريق، الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل”.

يُذكر أنه يُعرض لشريف منير حالياً مسلسل جديد باسم «إجازة مفتوحة»، على قناة on، وهو من بطولة لقاء الخميسي وسميحة أيوب وملك قورة ومراد مكرم، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.