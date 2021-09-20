شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى وأسرة فيلم "روحى لك" يودعون التصوير بإحدى فيلات أكتوبر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمى لـ"الخليج 365"، إنه ينتهى مساء اليوم الإثنين من تصوير آخر مشاهده فى فيلم "روحى لك" داخل إحدى الفيلات بمنطقة أكتوبر، ويشارك في بطولته كل من منة فضالى، مروة عبد المنعم، مدحت تيخا، إسلام إسماعيل، عمرو عبد العزيز، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج مازن نيازي، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الكوميدية.

وأعرب مؤخرًا الفنان إيهاب فهمى عن سعادته بهذا العمل، مشيرًا إلى أن الفيلم بالنسبة له تجربة جديدة، سيظهر فيها بشكل مختلف عما ظهر به من قبل على حد قوله، معربا عن أمنياته أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه.

من ناحية أخرى تستعد فرقة المسرح القومى، لتقديم مسرحية "فى انتظار بابا" أول أكتوبر المقبل، ويستمر عرضها لمدة شهر، حسبما أكد الفنان إيهاب فهمى لـ"الخليج 365"، موضحًا أن البروفات تجرى على قدم وساق هذه الأيام.

وأضاف فهمى أن المسرحية يقوم ببطولتها كل من سيدة المسرح العربى النجمة سميحة أيوب وأشرف عبد الغفور وسماح أنور، والمسرحية من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفورى، وإخراج سمير العصفورى.