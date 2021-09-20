شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس فى مهمة جديدة لإنقاذ كلبه من تغير المناخ بفيلمه الجديد Finch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Apple، عن التريلر الرسمي الأول لفيلم Finch بطولة النجم العالمي توم هانكس، والذى سيسرد مغامرة جديدة لهانكس في إنقاذ كلبه من تغير المناخ، وسرد بعض التفاصيل عن حياة الروبوت التي ستساعد الإنسان في المستقبل بعد نهاية العالم.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم الجديد ميجيل سابوشنيك، صاحب إبداعات بعض الحلقات في مسلسل Game of thrones، وحددت الشبكة يوم 5 نوفمبر المقبل من أجل طرح الفيلم عبر المنصة.

فيلم Finch تدور أحداثه بعد أن دمر توهج شمسي، كوكب الأرض بكوارث مناخية متعددة، يتبع هانكس وهو يختبئ تحت السطح بسبب العاصفة في مخبأ عالي التقنية، ويبحث فينش عن بقايا الحضارة البشرية، وسرعان ما يجد رفيقًا عبارة عن "كلب" ليوفر له رفقة بعيدًا عن كل ما تبقى من البشرية، وتتوالى الأحدث بعد أن تم تدمير المخبأ بسبب عاصفة جديدة ويضطر هانكس في إنقاذ الكلب والهروب معا برفقة روبوت.